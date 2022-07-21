Алькарас перед встречей с Хачановым заявил, что провёл один из лучших матчей в карьере

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия). Он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



«Мне пришлось сыграть один из моих лучших матчей за время выступления в туре. Я очень доволен своей игрой. Это было действительно тяжело. Филип провёл невероятный матч. Он был очень хорош с самого начала и до конца», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.



Следующим соперником Алькараса будет россиянин Карен Хачанов. Представитель России в матче второго круга обыграл итальянца Фабио Фоньини. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5.

Призовой фонд соревнований ATP-500 в Гамбурге превышает € 1,7 млн. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии.