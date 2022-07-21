Алькарас перед встречей с Хачановым заявил, что провёл один из лучших матчей в карьере
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия). Он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
«Мне пришлось сыграть один из моих лучших матчей за время выступления в туре. Я очень доволен своей игрой. Это было действительно тяжело. Филип провёл невероятный матч. Он был очень хорош с самого начала и до конца», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Следующим соперником Алькараса будет россиянин Карен Хачанов. Представитель России в матче второго круга обыграл итальянца Фабио Фоньини. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5.
Призовой фонд соревнований ATP-500 в Гамбурге превышает € 1,7 млн. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
00:07
- 21 июля 2022
-
23:48
-
23:31
-
22:46
-
22:06
-
21:35
-
21:14
-
20:54
-
20:37
-
19:49
-
19:26
-
19:17
-
18:22
-
18:08
-
18:01
-
17:56
-
17:41
-
17:12
-
15:53
-
15:43
-
15:03
-
14:49
-
14:34
-
14:05
-
13:59
-
13:31
-
13:11
-
13:01
-
12:23
-
11:02
-
10:23
-
08:49
-
08:07
-
07:37
-
02:39
Партнерский контент