Блинкова, Потапова и Дьяченко узнали соперниц на старте турнира в Праге

Организаторы турнира WTA-250 в Праге (Чехия) опубликовали сетку соревнований. Участие в турнире примут сразу три представительницы России.
Первый номер посева получила вторая ракетка мира из Эстонии Анетт Контавейт. Она начнёт путь на турнире матчем с грузинкой Екатериной Горгодзе.
Второй номер посева получила чешка Барбора Крейчикова. Она стартует матчем с россиянкой Анной Блинковой.
Виталия Дьяченко в матче первого круга встретится с Чжу Линь из Китая. А Анастасия Потапова, седьмой номер посева, сыграет с китаянкой Синьюй Ван. При этом Дьяченко и Потапова могут встретиться уже во втором круге.
Призовой фонд хардового турнира в Праге превышает $ 250 тыс. Действующей победительницей является Крейчикова, которая в прошлогоднем финале обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову.
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