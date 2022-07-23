Блинкова, Потапова и Дьяченко узнали соперниц на старте турнира в Праге

Организаторы турнира WTA-250 в Праге (Чехия) опубликовали сетку соревнований. Участие в турнире примут сразу три представительницы России.

Первый номер посева получила вторая ракетка мира из Эстонии Анетт Контавейт. Она начнёт путь на турнире матчем с грузинкой Екатериной Горгодзе.

Второй номер посева получила чешка Барбора Крейчикова. Она стартует матчем с россиянкой Анной Блинковой.

Виталия Дьяченко в матче первого круга встретится с Чжу Линь из Китая. А Анастасия Потапова, седьмой номер посева, сыграет с китаянкой Синьюй Ван. При этом Дьяченко и Потапова могут встретиться уже во втором круге.

Призовой фонд хардового турнира в Праге превышает $ 250 тыс. Действующей победительницей является Крейчикова, которая в прошлогоднем финале обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову.