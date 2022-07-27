19-летняя Оксана Селехметьева пробилась в четвертьфинал турнира в Праге
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19-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).
В матче второго круга Селехметьева (Q) обыграла представительницу Франции Хлоэ Паке со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты. Селехметьева один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15. На счету Паке два эйса, девять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 15.
За путёвку в полуфинал Селехметьева сразится с чешкой Мари Боузковой (8).
Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова, которая также принимает участие в текущем розыгрыше.
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