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19-летняя Оксана Селехметьева пробилась в четвертьфинал турнира в Праге

19-летняя Оксана Селехметьева пробилась в четвертьфинал турнира в Праге
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19-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В матче второго круга Селехметьева (Q) обыграла представительницу Франции Хлоэ Паке со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты. Селехметьева один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 15. На счету Паке два эйса, девять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 15.

За путёвку в полуфинал Селехметьева сразится с чешкой Мари Боузковой (8).

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова, которая также принимает участие в текущем розыгрыше.

Прага. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 16:30 МСК
Хлоэ Паке
102
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 6
         
Оксана Селехметьева
170
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Комментарии
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