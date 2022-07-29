Оксана Селехметьева уступила в четвертьфинале турнира в Праге, проиграв второй сет 0:6

170-я ракетка мира, российская теннисистка Оксана Селехметьева потерпела поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Праге (Чехия). Соперницей Селехметьевой была 66-й номер рейтинга WTA, чешка Мари Боузкова, одержавшая победу со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Селехметьева ни разу не подала навылет и сделала две двойные ошибки. Российская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из пяти (40%). Боузкова выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки. Она использовала 7 брейк-пойнтов из 13 (54%).

В полуфинале турнира в Праге Мари Боузкова сыграет с соотечественницей Линдой Носковой, которая в четвертьфинале прошла Нао Хибино. Японская теннисистка не смогла закончить матч.