Димитров считает, что игроки «Большой четвёрки» находятся в своей собственной лиге

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров рассказал о влиянии «Большой четвёрки» на теннис. Напомним, в «Большую четвёрку» входят швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.
«Я думаю, что красота не только нашего вида спорта, но и всех теннисистов заключается в том, что каждый из нас — особенная личность. Я никогда не хотел сравнивать себя с Роджером, Рафой, Новаком и Энди. Они находятся в своей собственной лиге. Их влияние имеет большое значение. Я думаю, что многие игроки смотрят на них снизу вверх и всем очень интересно наблюдать за ними, видеть, что они делают, как отдыхают. С моей точки зрения, это просто очень, очень по-другому. Мне повезло, что я не пропустил много недель или много лет в туре, поэтому я стараюсь немного больше дорожить моментами», — приводит слова Димитрова Tennishead.
На сегодняшний день Григор занимает 19-е место в рейтинге ATP.
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