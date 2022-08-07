«До титула Касаткина не доберётся». Чакветадзе — об ожиданиях финала в Сан-Хосе

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась ожиданием от финального матча турнира в Сан-Хосе (США), в котором встретятся россиянка Дарья Касаткина и американка Шелби Роджерс.

«Даша Касаткина здорово движется по сетке, она сейчас на кураже, всё складывается, настроение прекрасное по известным причинам. Девушка за неё болеет на трибунах. Она здесь и год назад играла в финале, но уступила Даниэль Коллинз. Мне кажется, и сейчас до титула Касаткина не доберётся. Да, она боец, сейчас хороша прибита, ментально готова. Но справится ли она с мощью Роджерс, которая здорово прикладывается по мячу, бьёт очень плотно? В мощи Касаткина точно уступает, подаёт хуже.



Если удастся как-то сбить, запутать американку, заставить её заволноваться, шансы могут появиться. Но я рискну поставить на Роджерс», — написала Чакветадзе в своём телеграм-канале.

Напомним, финальный матч Касаткина — Роджерс пройдёт завтра, 8 августа, в 02:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.