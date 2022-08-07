Ай да Даша! Касаткина обыграла 4-ю ракетку мира и вышла в 10-й финал в карьере

Россиянка Дарья Касаткина обыграла 4-ю ракетку мира Паулу Бадосу и вышла в свой 10-й финал в карьере. Ай да Даша!

До полуфиналов женских турниров этой недели добрались сразу три россиянки – Дарья Касаткина с Вероникой Кудерметовой в Сан-Хосе и Людмила Самсонова в Вашингтоне. Для Самсоновой турнир в столице США получается пока лучшим в сезоне. Здесь она обыграла таких непростых соперниц как бельгийка Элисе Мертенс (5-й номер посева), австралийка Айла Томлянович и чемпионка US Open Эмма Радукану (2) из Великобритании. Именно Людмила первой из россиянок вышла на корт в субботу, чтобы сразиться за путёвку в решающий матч. Её соперницей стала китаянка Сиюй Ван, пробившаяся в основу через квалификацию. Особой борьбы не получилось – Самсонова разгромила соперницу за 1 час 4 минуты, отдав ей только два гейма – 6:1, 6:1 и теперь в воскресенье сразится в финале с 37-летней теннисисткой из Эстонии Кайей Канепи (6).

Следом пришла очередь сражаться за финал турнира в Сан-Хосе уже для Вероники Кудерметовой (9). Путь к полуфиналу соревнований в Калифорнии для неё был непростой. Уже в самом начале ей пришлось выяснять отношения на корте почти три часа с Камилой Джорджи из Италии, потом россиянка выбила из сетки американку Клэр Лю и финалистку Уимблдона Онс Жабер (3) из Туниса. Соперницей по полуфиналу для Вероники стала Шелби Роджерс из США. Американка сразу же повела с брейком и сохранила преимущество до самого конца сета. Во второй партии уже Вероника вышла вперёд – 2:0, но Роджерс быстро отыгралась, потом был ещё обмен брейками, а в концовке сета Шелби снова взяла чужую подачу и оформила путёвку в финал – 6:3, 6:4. Любопытно, что на следующем турнире в Торонто Роджерс и Кудерметова в рамках 1-го круга снова должны сыграть друг с другом.

Поражение Кудерметовой означало, что на турнире в Сан-Хосе не будет российского финала, на который так надеялись поклонники отечественного тенниса, ведь в другой половине сетки в полуфинал смогла пробиться Дарья Касаткина (7). Наша теннисистка последовательно выбила из турнира новоявленную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, американку Тэйлор Таунсенд и белоруску Арину Соболенко (4). Любопытно, что всем своим соперницам Дарья смогла навесить в последнем сете обидную «баранку».

В соперницы Касаткиной по полуфиналу досталась Паула Бадоса (2). Как высоко сеяная испанка начала борьбу со второго круга и прошла двух американок – Элизабет Мандлик (Q) и Кори Гауфф (6). Интересно, что Дарья и Паула уже встречались на корте в этом году дважды и обменялись победами – испанка выиграла в Сиднее, а россиянка – в Риме. Перед их третьим очным поединком Бадоса уважительно отозвалась о своей сопернице: «Она выигрывает много матчей, побеждает лучших игроков мира. У неё потрясающий сезон».

Опасения Паулы оказались не напрасными – Касаткина довольно быстро сделала брейк – 2:1, при этом чётко контролировала свою подачу, а в концовке партии лишь увеличила преимущество – 6:2 за 31 минуту. Между партиями испанка вызвала на корт врача, ей померили давление, и, получив небольшую помощь, Бадоса отправилась играть дальше. Но для Дарьи, возможно, ожидание продолжения борьбы пошло во вред. Россиянка потеряла свою подачу и позволила сопернице уйти в небольшой отрыв – 2:0. Впрочем, Касаткина тут же наверстала упущенное – 2:2, а вскоре добилась ещё одного брейка – 4:3. Последовал обмен брейками, но в концовке Даше всё же удалось спасти свою подачу с трёх брейк-пойнтов – 6:2, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Так Дарья Касаткина выиграла у 4-й ракетки мира и повторила результат прошлого года, добравшись до финала в Сан-Хосе. Это будет её 10-й в карьере решающий матч на турнирах WTA. Сейчас россиянка является 12-й ракеткой мира, но если завоюет титул, то впервые в карьере станет 9-й.