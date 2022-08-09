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Ник Кирьос отреагировал на совет от Новака Джоковича, как выиграть турнир «Большого шлема»

Ник Кирьос отреагировал на совет от Новака Джоковича, как выиграть турнир «Большого шлема»
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.

Джокович ранее отреагировал на победу Ника на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США) и дал ему совет, как выиграть мэйджор. «Добавь только тренировки по капоэйре в свой режим — и ты выиграешь турнир «Большого шлема»» — написал серб.

«Ха-ха-ха-ха, сейчас ты скажешь, что угодно», — ответил Кирьос в социальных сетях.

Напомним, именно Джокович обыграл Кирьоса в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу мульти чемпиона турнира. В Вашингтоне Ник помимо победы в одиночном разряде завоевал ещё и титул в парном вместе с американцем Джеком Соком.

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