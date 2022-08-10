Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал непростую победу на старте «Мастерса» в Монреале

Янник Синнер одержал непростую победу на старте «Мастерса» в Монреале
Комментарии

12-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче второго круга 20-летний Синнер (7) обыграл представителя Франции Адриана Маннарино (Q) со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Синнер 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Маннарино пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Отметим, что Янник выиграл почти 80% очков на первой подаче Адриана.

Следующим соперником Синнера станет испанец Пабло Карреньо-Буста.

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 20:25 МСК
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 2
         
Адриан Маннарино
70
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022