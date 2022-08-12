Симона Халеп прокомментировала решение Серены Уильямс закончить карьеру

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала решение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс завершить карьеру. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.
«Для меня было честью сыграть против неё столько много матчей, делить с ней раздевалку, корт. Она всегда была источником вдохновения для всех и для меня в том числе. Я говорила это всегда. Я восхищалась ею, тем, что она столько лет играла и побеждала. И ей 40, а она до сих пор играет матчи. Это невероятно.
Её достижения? Я не следила за этим. Потому что я понимала, что у меня нет шансов её догнать», — сказала Халеп на пресс-конференции.
Счёт в противостоянии Уильямс — Халеп — 10-2 в пользу американки.
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