«Если бы была мужчиной, продолжила бы играть». Серена оставила прощальное письмо

На днях легендарная теннисистка Серена Уильямс объявила о скором завершении карьеры. По этому случаю в американском Vogue вышел прощальный материал 23-кратной чемпионки: о причинах взлёта теннисистки, материнских инстинктах и жизни после тенниса.

«Чемпионат» представляет расшифровку исповеди.

«Запретная тема»

Сегодня утром мы с дочерью Олимпией, которой в этом месяце исполняется пять, поехали за её новым паспортом для путешествий по Европе. Мы только сели в машину, а она уже залезла в телефон — ей нравится одно приложение. Голос робота спросил: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Она не знала, что я подслушиваю, но всё равно ответила шёпотом: «Хочу быть старшей сестрой».

Серена с дочерью Фото: Phil Walter/Getty Images

Олимпия часто говорит об этом, а иногда перед сном даже молит Иегову, чтобы он подарил ей младшую сестрёнку — только не мальчика! Я — младшая в семье из пяти сестёр, и они — мои герои. И здесь мне надо прислушаться.

Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьёй — это несправедливо. Если бы я была мужчиной, то не писала бы это, потому что играла бы и выигрывала, пока моя жена думает о расширении семьи. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, я наслаждалась каждой секундой беременности Олимпией. Я была одной из тех надоедливых женщин, которые обожали быть беременными и работали буквально до родов. И тогда я сделала почти невозможное: была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open в 2017 году. Но в этом месяце мне исполняется 41.

Мне никогда не нравилось слово «пенсия» — оно несовременное. Я думаю об этом как о переходе. Лучшее же слово, чтобы описать все изменения — эволюция. Я перехожу от тенниса к другим вещам, которые мне важны. Несколько лет назад я основала фирму венчурного капитала Serena Ventures. Вскоре после этого создала семью и сейчас хочу её увеличить.

Но не хотела признаваться ни себе, ни кому-либо ещё, что я должна покинуть теннис. Мой муж Алексис и я почти не говорили об этом; это запретная тема. Я не могу даже обсудить это с мамой и папой. Как будто это нереально, пока ты не проговоришь вслух. Когда это происходит, у меня ком встаёт в горле, и я начинаю плакать. Так что обсуждала я тему лишь с терапевтом!

Я знаю, что многие взволнованы и с нетерпением ждут выхода на пенсию, и мне бы очень хотелось испытать подобное. Когда Эшли Барти, будучи №1 в мире, ушла из спорта в марте 2022-го, я подумала, что она действительно была готова двигаться дальше. Одна из моих лучших подруг Каролина Возняцки почувствовала облегчение, когда вышла на пенсию в 2020-м. Хвала этим людям, но я буду честна: в этом поступке для меня счастья нет. Мне очень больно. Это самое сложное, что я могла себе представить.

Серена выходит на корт US Open Фото: TPN/Getty Images

«Построила карьеру, превращая гнев и негатив во что-то хорошее»

Я ненавижу, что должна быть на этом распутье. Я продолжаю говорить себе, что хотела бы проще принимать решение, но это не так. Я разрываюсь: не хочу, чтобы это заканчивалось, но в то же время готова жить дальше. Не знаю, как я смогу пролистывать этот журнал, когда он выйдет, зная, что это конец истории, которая началась в калифорнийском Комптоне с маленькой девочкой, желающей просто играть в теннис.

Этот вид спорта дал мне так много. Я люблю побеждать, люблю саму битву. Не уверена, что каждый игрок любит именно развлекать людей неделю за неделей. А у меня так. Я любила те моменты ожидания матча в коридоре Мельбурна, когда выходишь на арену Рода Лейвера в наушниках и пытаешься оставаться сосредоточенной, всё ещё чувствуя энергию толпы. Этого я ждала, как и ночных матчей на стадионе Артура Эша на Флашинг-Медоуз.

Вся моя жизнь до сих пор была связана с теннисом. Мой папа говорит, что я впервые взяла ракетку в три, но думаю, что ещё раньше. Есть фотография Винус, катающей меня в коляске на теннисном корте — мне было не больше 18 месяцев. В отличие от Винус, которая всегда была стойкой и стильной, я никогда не умела сдерживать эмоции. Помню, как училась писать алфавит в детском саду, но, делая это неидеально, плакала всю ночь от злости на себя. Я стирала и переписывала букву «А» снова и снова даже ночью. В этом и есть я. Я хотела быть идеальной. Я хотела быть великой. Знаю, что совершенства не добиться, но, каким бы оно ни было, я никогда не хотела останавливаться, пока не добьюсь нужного результата.

Для меня это и есть сущность Серены: ожидать от себя самого лучшего и доказывать, что люди ошибаются. Было так много матчей, которые я выиграла — что-то меня злило. Это вело меня. Я построила карьеру, превращая гнев и негатив во что-то хорошее. Моя сестра однажды сказала, что, если кто-то говорит, что ты не можешь, это значит, что он не может. Но я сделала. Способны на это и вы.

Серена и Венус в детстве Фото: Getty Images

«Пыталась извлечь уроки из её поражений»

Если вы смотрели «Короля Ричарда», то знаете, что школьницей я слабо играла в теннис. Я расстраивалась, что не имела того потенциала, что был у Винус, но это заставило меня работать усерднее — я превратилась в бойца. Я ездила на турниры с сестрой в качестве спарринг-партнёра и, если было свободное место на корте, играла. Я следовала за ней по всему миру. Когда она проигрывала, я понимала почему и думала о том, чтобы не проиграть так же. Вот как я начала так быстро продвигаться вверх по рейтингу — пыталась извлечь уроки из поражений Винус, даже не имея собственного опыта. В детстве я пыталась копировать Пита Сампраса, Монику Селеш. Но если бы я не была в тени сестры, то никогда не стала бы той, кем являюсь. Когда мне сказали, что я просто младшая сестра, я действительно обрела цель.

Этой целью стала победа на US Open. Я не думала, что будет дальше — затем уже просто продолжала выигрывать. Я помню, как обогнала Мартину Хингис по количеству ТБШ, потом Селеш и саму Билли Джин Кинг, которая так вдохновляет меня. Она стала пионером в борьбе за гендерное равенство в спорте. Потом я сравнялась с Крис Эверт и Мартиной Навратиловой. Да, люди говорят, что я не лучшая — не превзошла рекорд Маргарет Корт: 24 титула «Большого шлема» в Открытой эре. И я бы солгала, если бы сказала, что не хочу. Очевидно, да. Но я не думаю об этом изо дня в день — если только не в финале мэйджора.

Может быть, я слишком много думала об этом, что и навредило. Уверена, у меня должно было быть больше 30 ТБШ. Я вернулась после родов, прошла путь от кесарева сечения до второй лёгочной эмболии, играла во время грудного вскармливания, испытала послеродовую депрессию. Но если сегодня мне придётся выбирать между профессией и семьёй, я выберу последнее.

Последняя победы Серены на ТБШ в 2017 году Фото: Scott Barbour/Getty Images

«Я невероятно заботливая мать»

Странно, ведь в течение карьеры я никогда не думала о детях. Конечно, я спрашивала себя об этом: должна ли привести детей в этот мир, полный проблем? Ведь я никогда не чувствовала себя так уверенно рядом с младенцами или детьми и считала, что если у меня когда-нибудь и будет ребёнок, то буду заботиться о нём 24 часа в сутки.

Да, меня много поддерживали, но и я — невероятно заботливая мать. Муж подтвердит — за пять лет Олимпия провела вдали от меня всего сутки. В прошлом году, когда я восстанавливалась после травмы подколенного сухожилия, я забирала её из школы четыре или пять раз в неделю. Всегда ждала момент, когда увижу её светящееся от радости лицо. Воспитывать Олимпию — не жертва для меня. Это просто имеет смысл.

Я хочу научить её завязывать шнурки, читать о боге и откуда берутся дети — так же, как и моя мама учила меня. Каждый месяц, что она растёт, что-то меняется. В последнее время она любит смотреть шоу по выпечке, а потом готовить. Ей нравится игра The Floor Is Lava, где вы должны не коснуться земли. Мне нравится обустраивать свой тренажёрный зал для игр: расставлять ящики для упражнений и тренажёры в виде полосы препятствий. Всё, что нравится ей, нравится и мне.

Выход Серены в свет Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images For Balmain

Ты видишь, как дети веселятся, и хочешь заниматься тем же, но знаешь, что должен быть на корте в надежде, что однажды всё окупится. Меня же сильно подтолкнули родители. В наши дни многие из них говорят: «Пусть ваши дети делают то, что хотят!». Ну, не это привело меня к успеху, я не бунтовала в детстве, а много работала и следовала правилам. Я хочу поддерживать Олимпию — не столько в теннисе, сколько во всём, что её интересует. Но и давить не хочу. Я всё ещё пытаюсь найти баланс.

Инвестиции

Теперь же в моей жизни баланс смещается в сторону Serena Ventures. Я как губка: ложусь ночью спать и выжимаю себя, чтобы на следующий день впитать как можно больше новой информации. Каждое утро я так взволнована, когда спускаюсь в офис, захожу в Zoom и начинаю просматривать списки компаний, в которые мы собираемся инвестировать. Мы небольшая, но растущая фирма из шести человек, разбросанных по Флориде, где я живу. Есть коллеги из Техаса и Калифорнии. Я начала инвестировать девять лет назад и действительно влюбилась в этот процесс: когда на ранней стадии вы вкладываетесь только в идею или когда идея уже превратилась в продукт.

Первая сделка была с MasterClass. Это одна из 16 компаний стоимостью более $ 1 млрд — наряду с Tonal, Impossible Foods, Noom и Esusu. В этом году мы привлекли $ 111 млн внешнего финансирования от банков и частных лиц, а 78% нашего портфеля составляют компании, основанные женщинами и цветными людьми. С другой стороны, мой муж белый, и для меня важно учитывать интересы всех.

Serena Ventures до недавнего времени была чисто женским бизнесом, пока мы не пригласили первого коллегу-мужчину — важно быть инклюзивными для всех. Несколько лет назад я была на конференции JPMorgan, где Джейми Даймон и генеральный директор компании Clear Кэрин Сейдман-Беккер объяснили, что менее 2% всех венчурных денег достаётся женщинам. Тут я подумала, что она оговорилась: «Не может быть, чтобы 98% капитала отдавали мужчинам». Но она подтвердила это.

Мужчины выписывают большие чеки друг другу, и для того, чтобы изменить это, больше людей, похожих на меня, должны отдавать деньги себе подобным.

Серена и дочь Олимпия Фото: Rich Polk/Getty Images for ESSENCE

Новый вызов

В прошлом году мы с мужем пытались завести ещё одного ребёнка. А недавно получили сообщение от врача, что этому ничего не помешает. Я точно не хочу беременеть будучи спортсменкой. Мне важно быть либо двумя ногами в теннисе, либо вне его.

Этой весной мне не терпелось вернуться на корт впервые за семь месяцев. Я даже попросила совета у друга Тайгера Вудса по поводу теннисной карьеры: «Не знаю, что делать: думаю, что уже прошла через это, но, может быть, и нет». И он ответил: «Серена, а что, если бы ты просто дала ему две недели? Вам не нужно ни к чему привязываться. Ты просто выходишь на корт каждый день в течение двух недель, выкладываешься на полную и смотришь, что получится». К совету я прислушалась лишь через месяц: было здорово вновь взять ракетку. Но не знала, играть ли на Уимблдоне и US Open…

Серена и Алексис Оганян Фото: Mike Coppola/Getty Images

Наследие

Не люблю думать о наследии, хотя меня часто об этом спрашивают — я не знаю ответа. Но хотелось бы думать, что благодаря моему примеру спортсменки чувствуют, что могут быть собой на корте: играть с агрессией и сжимать кулаки, быть сильными и красивыми, носить и говорить то, что хотят. Я сделала много ошибок в карьере, но это опыт, и я его принимаю. Я далека от совершенства, выдержала и много критики, так что мне хочется думать, что я прошла через трудные времена как профессиональная теннисистка, чтобы следующему поколению было легче. Я надеюсь, что с годами люди начнут думать обо мне как о символе чего-то большего, чем теннис. Я восхищаюсь Билли Джин Кинг, потому что она превзошла свой спорт. Поэтому я бы хотела показать: Серена — такая, какая есть, и она выиграла все эти «Шлемы».

К сожалению, я не была готова выиграть Уимблдон в этом году, не знаю, смогу ли победить в Нью-Йорке, но собираюсь попробовать. Знаю, что многие фантазируют, что я могла бы взять рекорд Маргарет в Англии, а затем побить его в Америке. Но на корте я не ищу какого-то торжественного или финального момента — я хуже всех в мире прощаюсь. Но, пожалуйста, знайте, что я благодарна вам больше, чем могу выразить это словами. Вы привели меня к стольким победам и трофеям. Я буду скучать по той девушке, которая играла в теннис.