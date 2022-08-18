Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open — 2022

Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил сохранение звания первой ракетки мира по итогам турнира серии «Мастерс» в Цинциннати после поражения испанца Рафаэля Надаля в матче 2-го круга соревнований от хорвата Борны Чорича.
Напомним, Надаль проиграл в своём первом матче после Уимблдона-2022 представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 6:7 (9), 6:4, 3:6. После этого поражения знаменитый испанец лишился даже математических шансов обойти россиянина и стать лидером мирового рейтинга ATP.
В преддверии Цинциннати в активе Даниила было 6885 очков, а в активе Рафаэля – 5620. За Цинциннати-2021 к 22 августа Медведев потеряет ещё 360 очков. Таким образом, у россиянина останется 6525 очков, а у Надаля будет всё те же 5620 баллов, и общая разница сократится до 905 очков. У Короля грунта был реальный шанс стать новой первой ракеткой мира при условии поражения Медведева на стадии, которая предшествовала четвертьфинальной, и завоевания самим 22-кратным обладателем турниров «Большого шлема» «Мастерса», проходящего на этой неделе в США, однако этого не произошло.
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.
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