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Надаль уступил Чоричу в первом матче после Уимблдона-2022

Надаль уступил Чоричу в первом матче после Уимблдона-2022
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел выйти в третий круг турнира категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). В матче второго круга 3-я ракетка мира Надаль потерпел поражение от представителя Хорватии Борны Чорича со счётом 6:7 (9), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и один единственный брейк-пойнт. Его оппонент подал 12 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

За выход в 1/4 финала престижных американских соревнований Чорич сыграет ещё с одним испанским игроком – Роберто Баутисто-Агутом.

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Отметим, что для Надаля это был первый матч после Уимблдона-2022, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться с поединка из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2022, четверг. 02:10 МСК
Борна Чорич
152
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		4 6
6 9 		6 3
         
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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