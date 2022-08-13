Сместит ли Надаль с трона Медведева накануне US Open? Расклады по сетке Цинциннати

Даниил Медведев рискует уже по итогам турнира в Цинциннати потерять своё лидерство. Накануне US Open с теннисного трона россиянина может сместить Рафаэль Надаль. Рассмотрим все расклады.

В штате Огайо прошла жеребьёвка знаменитого на весь мир «Мастерса» в Цинциннати. У турнира богатая история – первый розыгрыш был проведён ещё в XIX веке – в 1899 году. С 1979-го по настоящее время соревнования разыгрываются на кортах Lindner Family Tennis Center. Рекордсменом по количеству титулов является Роджер Федерер – семь. Также из действующих теннисистов победы здесь одерживали Энди Маррей (2), Новак Джокович (2), Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Григор Димитров, Александр Зверев. В 2019-м чемпионом стал россиянин Даниил Медведев, а в 2021-м до финала добрался Андрей Рублёв.

В этот раз от России в Цинциннати сыграют четверо – Даниил Медведев (1-й номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов и Аслан Карацев. Как высоко сеянные Даниил и Андрей пропускают первый круг. Любопытно, что они оказались в одной четверти сетки и, если успешно пройдут двух соперников, то встретятся друг с другом в 1/4 финала. Карацев в первом круге сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, а Хачанов – с ещё одним представителем США Себастьяном Кордой.

У Даниила на этом турнире, кроме естественной цели завоевать титул, есть и ещё одна важная задача – удержать лидерство в рейтинге, чтобы приехать на последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open — в статусе первой ракетки мира, что позволит ему впервые в карьере быть посеянным на «Шлеме» под первым номером. Помешать нашему теннисисту может только Рафаэль Надаль. Сейчас у россиянина 7875 очков, у Надаля – 5620. В понедельник, 15 августа, у Даниила сгорит 1000 очков за титул в Торонто-2021 и добавится 10 за Монреаль-2022. За Цинциннати-2021 к 22 августа Медведев потеряет ещё 360 очков. Таким образом, у россиянина останется 6525 очков, а у Надаля будут всё те же 5620 баллов. И разница сократится до 905 очков.

Потенциальные очки Медведева и Надаля в Цинциннати-2022:

дата Медведев Надаль 8.8 очки 7875 5620 15.8 Торонто-2021 -1000 Монреаль-2022 10 остаток 6885 5620 22.8 Цинциннати-2021 -360 остаток 6525 5620 Цинциннати-2022 очки за раунды 2-й круг 10 6535 5630 3-й круг 90 6615 5710 1/4 финала 180 6705 5800 1/2 финала 360 6885 5980 Финал 600 7125 6220 Титул 1000 7525 6620

Нетрудно заметить, что в случае завоевания титула, то есть выигрыша 1000 очков, Надаль обойдёт россиянина. Так что Даниилу нужно добраться как минимум до 1/4 финала и тем самым обезопасить своё лидерство от посягательств Надаля. Реально ли это? Да, вполне. Рассмотрим, какие соперники могут встретиться Медведеву во 2-м и 3-м круге. Начнёт Даниил поход по турнирной сетке матчем с победителем пары – Ботик ван де Зандсхулп – Максим Кресси. Оба теннисиста непростых и уже сделавших себе имя. Но с обоими россиянин уже встречался и пока не потерпел ни одного поражения. Такая же ситуация и с двумя теннисистами, которые могут достаться в 3-м круге, — Томми Полом и Дженсоном Бруксби. А вот Денису Шаповалову и Григору Димитрову Даниил уже проигрывал по два раза. Так что расслабляться в любом случае россиянину не стоит.

Потенциальные соперники Медведева на старте Цинциннати. История личных встреч:

ван де Зандсхулп – 2-0

Кресси – 1-0

Пол – 1-0

Бруксби – 1-0

Шаповалов – 2-2

Димитров – 3-2

Надалю в первых двух матчах могут достаться сразу три квалифаера. А из уже распределившихся теннисистов по сетке только Борне Чоричу испанец дважды проигрывал. С остальными двумя потенциальными соперниками у Рафаэля были только победы – с Франсиско Серундоло и Роберто Баутиста-Агутом. Наиболее высокий номер посева у потенциального соперника Надаля по 1/4 финала – 7-й. Это канадец Феликс Оже-Альяссим. В полуфинале может достаться Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (5), Кэмерон Норри (9) и другие. Ну а в финале не исключена встреча Медведев – Надаль.

Потенциальные соперники Надаля на старте Цинциннати. История личных встреч:

Чорич – 2-2

Ф. Серундоло – 1-0

Баутиста-Агут – 3-0

Но тут необходимо добавить, что даже если Медведев решит вопрос сохранения лидерства в рейтинге перед US Open, то после заключительного в сезоне «Шлема» ему удержаться на вершине будет очень трудно. Напомним, россиянину нужно защищать в Нью-Йорке 2000 очков, в то время как Надаль в прошлом году на US Open не играл и вообще до конца года ему защищать нечего.