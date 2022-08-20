Квитова переиграла Кис и вышла в финал турнира в Цинциннати
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Двукратная победительница турниров «Большого Шлема» чешка Петра Квитова (28-й номер рейтинга) в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) в полуфинале Цинциннати.
Квитова оказалась сильнее Кис со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Представительница Чехии 4 раза подала навылет и совершила 10 двойных ошибок. На счету её соперницы 8 эйсов и 2 двойные ошибки. Квитова сделала 5 брейков, отдав американке 2 свои подачи. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
За титул Петра Квитова поспорит либо с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, либо с представительницей Франции Каролин Гарсией.
Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составляет $2 527 250 млн.
Новость по теме«С ней никогда не бывает легко». Кис — о полуфинале с Квитовой
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