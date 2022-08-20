«С ней никогда не бывает легко». Кис — о полуфинале с Квитовой

Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась мыслями о матче с представительницей Чехии Петрой Квитовой на турнире в Цинциннати (США).

«Мы уже неоднократно встречались с Петрой. С ней никогда не бывает легко играть. У нас равенство по личным встречам. Думаю, это о многом говорит. Квитова показывает хороший теннис в Цинциннати», — приводит слова Кис Tennisuptodate.

Счёт личных встреч между Петрой Квитовой и Мэдисон Кис — 4:4. В четвертьфинале американка переиграла первую ракетку миру Игу Свёнтек, а Квитова расправилась с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Матч между Квитовой и Кис запланирован на 20 августа (18:00 мск). Другую полуфинальную пару составят белорусская теннисистка Арина Соболенко и француженка Каролин Гарсия.