«С ней никогда не бывает легко». Кис — о полуфинале с Квитовой
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Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась мыслями о матче с представительницей Чехии Петрой Квитовой на турнире в Цинциннати (США).
«Мы уже неоднократно встречались с Петрой. С ней никогда не бывает легко играть. У нас равенство по личным встречам. Думаю, это о многом говорит. Квитова показывает хороший теннис в Цинциннати», — приводит слова Кис Tennisuptodate.
Счёт личных встреч между Петрой Квитовой и Мэдисон Кис — 4:4. В четвертьфинале американка переиграла первую ракетку миру Игу Свёнтек, а Квитова расправилась с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
Матч между Квитовой и Кис запланирован на 20 августа (18:00 мск). Другую полуфинальную пару составят белорусская теннисистка Арина Соболенко и француженка Каролин Гарсия.
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