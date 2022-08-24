Доминик Тим прокомментировал отказ Димитрова по ходу матча, пожелав болгарину здоровья

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал отказ болгарина Григора Димитрова по ходу их матча в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).
«Самое главное сегодня — это, чтобы Григор очень скоро поправился. Матч не является приоритетом. В плане игры в первом сете было очень тяжело. На самом деле у меня был хороший старт, а потом я как-то сломался, и было действительно сложно», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Григор Димитров стал испытывать признаки головокружения во втором сете матча и принял решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 6:0, 2:4. Теннисисты провели на корте ровно час. За выход в четвертьфинал турнира Тим сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.
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