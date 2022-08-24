Виталия Дьяченко успешно преодолела первый раунд квалификации US Open — 2022

32-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко уверенно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом матче Дьяченко (19) обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов со счётом 6:1, 7:5. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Дьяченко три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Ламенс один эйс, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
В полуфинале квалификационного турнира Дьяченко сразится с британкой Хитер Уотсон.
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану. Жеребьёвка основных соревнований пройдёт 25 августа.
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