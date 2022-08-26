Виталия Дьяченко уступила в полуфинале квалификации US Open

Российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступление в квалификации US Open. 121-я ракетка мира Дьяченко в полуфинале квалификации уступила британке Хитер Уотсон. Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Дьяченко дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. 161-я ракетка мира Уотсон сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
Ранее уже была опубликована сетка женского турнира US Open. Российские теннисистки узнали соперниц по матчам первого круга соревнований.
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану.
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