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Касаткина сыграет с Дарт на старте US Open, Кудерметова встретится с Векич

Касаткина сыграет с Дарт на старте US Open, Кудерметова встретится с Векич
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Организаторы US Open – 2022 опубликовали сетку женского турнира. Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с Хэрриет Дарт. Вероника Кудерметова сыграет с Донной Векич.

Анна Калинская в матче первого круга сыграет с Ребеккой Петерсон. Людмиле Самсоновой в соперницы досталась квалифаер, а Евгении Родиной — Мартина Тревизан.

Екатерина Александрова встретится с Питон Стирнс. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг с Клэр Лю.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Ясмине Паолини. Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с квалифаером. Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет в матче первого круга с Данкой Ковинич.

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