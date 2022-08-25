Касаткина сыграет с Дарт на старте US Open, Кудерметова встретится с Векич

Организаторы US Open – 2022 опубликовали сетку женского турнира. Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу.



Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с Хэрриет Дарт. Вероника Кудерметова сыграет с Донной Векич.



Анна Калинская в матче первого круга сыграет с Ребеккой Петерсон. Людмиле Самсоновой в соперницы досталась квалифаер, а Евгении Родиной — Мартина Тревизан.



Екатерина Александрова встретится с Питон Стирнс. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг с Клэр Лю.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Ясмине Паолини. Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с квалифаером. Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет в матче первого круга с Данкой Ковинич.