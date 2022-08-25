Касаткина сыграет с Дарт на старте US Open, Кудерметова встретится с Векич

Организаторы US Open – 2022 опубликовали сетку женского турнира. Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу.
Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с Хэрриет Дарт. Вероника Кудерметова сыграет с Донной Векич.
Анна Калинская в матче первого круга сыграет с Ребеккой Петерсон. Людмиле Самсоновой в соперницы досталась квалифаер, а Евгении Родиной — Мартина Тревизан.
Екатерина Александрова встретится с Питон Стирнс. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг с Клэр Лю.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Ясмине Паолини. Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с квалифаером. Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет в матче первого круга с Данкой Ковинич.
- 25 августа 2022
-
20:24
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:22
-
18:52
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34