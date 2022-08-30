Шамиль Тарпищев рассказал, чем его порадовал Карен Хачанов в матче первого круга US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

«Хачанов порадовал в первом круге US Open — реализовал 16 эйсов. Если у Карена идёт подача, то позиционно он выигрывает практически всё. Что касается качества игры, то у Хачанова получился хороший и добротный матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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