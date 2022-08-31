Видеообзор обидного поражения Аслана Карацева на US Open – 2022

Накануне российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата США – 2022. В стартовом матче на турнире Карацев, занимающий 38-ю строку в рейтинге ATP, уступил итальянцу Фабио Фоньини. Встреча продолжалась 3 часа и 34 минуты.



Первые два сета Карацев взял со счётом 6:1, 7:5. Однако дальше сопернику удалось переломить инициативу и добиться результата, несмотря на куда большее число двойных ошибок (15 против четырёх). Третий сет остался за Фоньини – 6:4. Четвёртую партию итальянец, на счету которого за матч в общей сложности 13 эйсов (у Карацева — три), выиграл ещё увереннее – 6:1. А в решающем сете Аслан уступил со счётом 4:6.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Карацев – Фоньини:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Соперником Фоньини во втором круге станет победитель противостояния австралийца Ринки Хидзикаты и испанца Рафаэля Надаля.