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Екатерина Александрова пробилась во второй круг US Open — 2022

Екатерина Александрова пробилась во второй круг US Open — 2022
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Александрова (28) проиграла представительнице США Питон Стирнс (WC) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Стирнс ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Александровой станет ещё одна американка Лорен Дэвис.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 20:05 МСК
Питон Стирнс
332
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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