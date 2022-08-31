Екатерина Александрова пробилась во второй круг US Open — 2022

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Александрова (28) проиграла представительнице США Питон Стирнс (WC) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Стирнс ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Александровой станет ещё одна американка Лорен Дэвис.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.
- 31 августа 2022
-
21:08
-
20:55
-
20:24
-
19:47
-
19:28
-
18:57
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:04
-
17:50
-
17:49
-
15:01
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:00
-
12:04
-
12:00
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:36
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:31
-
08:19
-
08:05
-
07:53