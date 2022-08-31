Екатерина Александрова пробилась во второй круг US Open — 2022

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Александрова (28) проиграла представительнице США Питон Стирнс (WC) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Стирнс ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Александровой станет ещё одна американка Лорен Дэвис.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.