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Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата США
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он одержал победу над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. За это время Рууд сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Рейтховена 20 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Рууд встретится с победителем пары Томми Пол – Себастьян Корда.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн долларов. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года победил серба Новака Джоковича.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 23:15 МСК
Тим ван Рейтховен
117
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 4 4  
6 4 		6 6 6  
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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