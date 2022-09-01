Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он одержал победу над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. За это время Рууд сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Рейтховена 20 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге Рууд встретится с победителем пары Томми Пол – Себастьян Корда.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн долларов. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года победил серба Новака Джоковича.
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