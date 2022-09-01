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Родина дважды взяла медицинский тайм-аут в матче с Томлянович, выиграв первый сет 6:1

Родина дважды взяла медицинский тайм-аут в матче с Томлянович, выиграв первый сет 6:1
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Российская теннисистка Евгения Родина дважды брала медицинский тайм-аут по ходу матча второго круга с австралийкой Айлой Томлянович на Открытом чемпионате США.

Родина дважды взяла паузу во втором сете при счёте 3:0 в пользу Томлянович. Отметим, первый сет выиграла Родина со счётом 6:1. Сейчас теннисистки вновь возобновили игру.

Напомним, в матче первого круга Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира, итальянку Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.

Победитель матча Родина – Томлянович встретится с сильнейшей из пары Серена Уильямс – Анетт Контавейт.
US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая на текущем турнире проиграла в первом круге.

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