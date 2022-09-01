Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова уступила Дэвис во втором круге US Open, взяв первый сет 6:0

Александрова уступила Дэвис во втором круге US Open, взяв первый сет 6:0
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 28-я сеяная Александрова потерпела поражение от американки Лорен Дэвис со счётом 6:0, 4:6, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Александрова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. Дэвис трижды подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

Александрова и Дэвис ранее ни разу не выходили в третий круг US Open. Теперь американка улучшила своё достижение на домашнем турнире «Большого шлема».

За выход в 1/8 финала US Open Дэвис сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и своей соотечественницей Слоан Стивенс. Встреча проходит в эти минуты.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 18:05 МСК
Лорен Дэвис
105
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 7 10
6 		4 6 5
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022