Кирьос оштрафован на $7,5 тыс. за непристойное поведение во время матча US Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на $7,5 тыс. за непристойное поведение во время матча второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Бенжаменом Бонзи (7:3), 6:4, 4:6, 6:4), сообщает Reuters.
Кирьос оштрафован за плевки и нецензурную брань во время матча. Кирьос плюнул в сторону своей команды, а также нецензурно выразился в сторону человека, который, по мнению австралийца, не поддерживал его. Всё это заметил судья и вынес австралийскому теннисисту предупреждение.
Также Кирьос пожаловался судье на запах марихуаны на стадионе во время матча US Open с Бонзи.
В следующем круге Кирьос встретится с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило.
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