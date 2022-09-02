Кирьос оштрафован на $7,5 тыс. за непристойное поведение во время матча US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на $7,5 тыс. за непристойное поведение во время матча второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Бенжаменом Бонзи (7:3), 6:4, 4:6, 6:4), сообщает Reuters.

Кирьос оштрафован за плевки и нецензурную брань во время матча. Кирьос плюнул в сторону своей команды, а также нецензурно выразился в сторону человека, который, по мнению австралийца, не поддерживал его. Всё это заметил судья и вынес австралийскому теннисисту предупреждение.

Также Кирьос пожаловался судье на запах марихуаны на стадионе во время матча US Open с Бонзи.

В следующем круге Кирьос встретится с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило.