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Самсонова вышла в 4-й круг US Open, уверенно обыграв представительницу Сербии Крунич, ЮС Опен

Самсонова вышла в 4-й круг US Open, уверенно обыграв представительницу Сербии Крунич
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «17» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (35-й номер рейтинга) и 29-летняя представительница Сербии Александра Крунич (96-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

На счету Людмилы три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре из шести (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – один эйс, четыре двойные ошибки и один из шести (17%) удачных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований соперницей Самсоновой станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия, 46-й номер рейтинга) – Серена Уильямс (США, 605-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 01:40 МСК
Людмила Самсонова
35
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Александра Крунич
96
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
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Новости. Теннис
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