Самсонова вышла в 4-й круг US Open, уверенно обыграв представительницу Сербии Крунич

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «17» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (35-й номер рейтинга) и 29-летняя представительница Сербии Александра Крунич (96-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

На счету Людмилы три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре из шести (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – один эйс, четыре двойные ошибки и один из шести (17%) удачных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований соперницей Самсоновой станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия, 46-й номер рейтинга) – Серена Уильямс (США, 605-й номер рейтинга).