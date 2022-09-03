Кирьос выиграл 25-й из своих последних 30 матчей

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в своём 25-м из последних 30 проведённых матчей, что является наивысшим показателем по числу выигранных встреч среди теннисистов в ATP-туре с начала травяного сезона в 2022 году.
Об этом сообщает Tennis.com.
Начиная с 6 июня Ник дошёл до полуфинала турнирах ATP-250 в Штуттгарте (3-1), Галле (3-1), пробился во 2-й раунд турнира ATP-250 на Майорке (1-0), вышел в финал Уимблдона (5-1), завоевал титул турнира ATP-500 в Вашингтоне (6-0), достиг четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале (3-1), второго раунда на «Мастерсе» в Цинциннати (1-1) и на данный момент сыграет как минимум в 4-м раунде US Open.
За выход в четвертьфинал на американском «Шлеме» австралиец сразится с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым.
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