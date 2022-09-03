Ник Кирьос рассказал об особом отношении к тренеру Даниила Медведева

Финалист Уимблдона – 2022 австралийский теннисист Ник Кирьос проанализировал, будет ли иметь значение его победа над россиянином Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Монреале (Канада) на фоне грядущей встречи с ним в 1/8 финала US Open – 2022.

В текущем сезоне Ник и Даниил встречались дважды. На Australian Open Медведев одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2, а в середине августа в Монреале Кирьос обыграл россиянина со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

«Наверняка. В особенности последний матч. На Открытом чемпионате Австралии в этом году я не чувствовал, что нахожусь на своём уровне, я играл не так, как должен был, а Даниил был в расцвете сил.

Но я всё равно взял у него сет тогда. Хотя был далёк от игрока, которым являюсь сейчас. Это уж точно. Наверняка у него на уме последнее поражение. Конечно, и у меня тоже. Но мы оставили это в прошлом.

Мы очень уважаем друг друга. Я также очень уважаю его тренера (Жиля Сервара. – Прим. «Чемпионата»). Он отличный парень. Был очень добр ко мне. Слушайте, думаю, это будет весёлая битва», — сказал Кирьос на послематчевой пресс-конференции.