Ник Кирьос: хочу троих детей. Каждый день об этом говорю своей девушке

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от семейной жизни.
Кирьос проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос — ответ». «Планируете ли вы с Костин (Костин Хатци – девушка Ника. – Прим. «Чемпионата») когда-нибудь завести детей?» — спросил один из подписчиков. «Да, я хочу троих, ха-ха. И я говорю ей об этом каждый день», — ответил Ник.
Также Кирьос рассказал, как тяжело поддерживать романтические отношения, когда ты известный спортсмен.
«К сожалению, люди любят показывать в новостях моменты из моей частной жизни: как я паркую машину, к примеру. Я не могу это контролировать. Но я горжусь нашими отношениями. Многие люди ничего о них не знают. Мы делимся в социальных сетях многим, но это около 5% от всего, что происходит», — признался Ник.
- 3 сентября 2022
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