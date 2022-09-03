Ник Кирьос: хочу троих детей. Каждый день об этом говорю своей девушке

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от семейной жизни.

Кирьос проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос — ответ». «Планируете ли вы с Костин (Костин Хатци – девушка Ника. – Прим. «Чемпионата») когда-нибудь завести детей?» — спросил один из подписчиков. «Да, я хочу троих, ха-ха. И я говорю ей об этом каждый день», — ответил Ник.

Также Кирьос рассказал, как тяжело поддерживать романтические отношения, когда ты известный спортсмен.

«К сожалению, люди любят показывать в новостях моменты из моей частной жизни: как я паркую машину, к примеру. Я не могу это контролировать. Но я горжусь нашими отношениями. Многие люди ничего о них не знают. Мы делимся в социальных сетях многим, но это около 5% от всего, что происходит», — признался Ник.