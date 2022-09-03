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«Люди просто изображают Ника плохим парнем, а я всегда болею за него». Гауфф — о Кирьосе

«Люди просто изображают Ника плохим парнем, а я всегда болею за него». Гауфф — о Кирьосе
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12-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему не согласна с мнением фанатов об отрицательном имидже австралийца Ника Кирьоса.

«Возможно, я не согласна с некоторыми поступками Ника, но думаю, что он хороший человек. По крайней мере, он всегда был таким для меня. Помню, я впервые столкнулась с Кирьосом, он, наверное, этого не помнит, когда мне было 13 лет на турнире в Майами. Ник закончил свою тренировку, а затем работал на корте со мной минут 30. Это просто такие вещи, которые выделяются для меня. Вот почему я чувствую, что всегда буду любить его.

Просто такие моменты люди не замечают в нём. Поэтому думаю, что фанаты изображают его плохим парнем. В конце концов, это помогло мне в долгосрочной перспективе как игроку, тренирующемуся с ним. Ник высказал мне хорошие мысли о моей игре. В то время удивилась, думая, что Ник Кирьос позитивно отзывается о моём теннисе. В такие моменты начинаешь верить в себя и обретаешь уверенность.

Если Ник продолжит в том же духе, он сможет далеко зайти. Он может выиграть турнир. Мы все знаем, что у него есть способности. Он был близок на Уимблдоне. Я всегда, всегда болею за Кирьоса, независимо от того, как он играет, если честно», — приводит слова Гауфф Eurosport.

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