«Люди просто изображают Ника плохим парнем, а я всегда болею за него». Гауфф — о Кирьосе

12-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему не согласна с мнением фанатов об отрицательном имидже австралийца Ника Кирьоса.

«Возможно, я не согласна с некоторыми поступками Ника, но думаю, что он хороший человек. По крайней мере, он всегда был таким для меня. Помню, я впервые столкнулась с Кирьосом, он, наверное, этого не помнит, когда мне было 13 лет на турнире в Майами. Ник закончил свою тренировку, а затем работал на корте со мной минут 30. Это просто такие вещи, которые выделяются для меня. Вот почему я чувствую, что всегда буду любить его.



Просто такие моменты люди не замечают в нём. Поэтому думаю, что фанаты изображают его плохим парнем. В конце концов, это помогло мне в долгосрочной перспективе как игроку, тренирующемуся с ним. Ник высказал мне хорошие мысли о моей игре. В то время удивилась, думая, что Ник Кирьос позитивно отзывается о моём теннисе. В такие моменты начинаешь верить в себя и обретаешь уверенность.



Если Ник продолжит в том же духе, он сможет далеко зайти. Он может выиграть турнир. Мы все знаем, что у него есть способности. Он был близок на Уимблдоне. Я всегда, всегда болею за Кирьоса, независимо от того, как он играет, если честно», — приводит слова Гауфф Eurosport.