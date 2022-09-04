Норри — о матче Кирьоса с Медведевым: прошлая победа Ника добавляет немного драмы

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился впечатлениями о выступлениях австралийца Ника Кирьоса, которому в 1/8 финала US Open предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.

«Мне нравится видеть, как он преуспевает и будучи таким закрытым действительно наслаждается своим теннисом. Он идёт своим путём. Похоже, он действительно снова наслаждается своей игрой, и он любимец публики. Мне нравится следить за ним, я люблю смотреть его матчи.



Думаю, для мужских соревнований очень интересно его возвращение, и завтра будет отличный матч с Даниилом. Очевидно, прошлая победа Ника добавляет немного драмы.



Горжусь и впечатлён тем, что он вновь играет на том же уровне, он снова имеет шанс выиграть турнир «Большого шлема». Кажется, что Ник в очень хорошей физической форме, так что он явно много работал. Что касается меня, то я с ним дружу, поэтому я очень горжусь тем, что он наслаждается игрой, снова соревнуясь», — сказал Кэмерон Норри на пресс-конференции.