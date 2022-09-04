Динара Сафина трогательно обратилась к завершившей карьеру Серене Уильямс

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» россиянка Динара Сафина отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс.

«Серена – ты просто лучшая. Спасибо тебе за всё, что ты сделала для тенниса. За то, что вывела теннис на новый уровень, вдохновила так много поколений. Желаю тебе всего наилучшего в твоей следующей вашей главе», — написала Сафина в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.