Кирьос – первый австралиец с 1987 года, дважды обыгравший первую ракетку за один год

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) обновил одно из статистических достижений 35-летней давности благодаря победе над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2) в четвёртом круге US Open – 2022.

Как отмечается в «Твиттере» Ролан Гаррос, Кирьос стал первым австралийцем после Пэта Кэша в 1987 году, который дважды обыграл первую ракетку мира в одном и том же году. Этим теннисистом, уступившим дважды за календарный год стал россиянин Даниил Медведев, который проиграл Кирьосу (6:7 (2:7), 6:4, 6:2) во втором круге турнира в Монреале в начале августа.

Напомним, соперником Кирьоса в 1/4 финала US Open – 2022 станет другой российский теннисист – 26-летний Карен Хачанов (31-я ракетка мира), который ранее выбил Пабло Карреньо-Бусту (15-й номер рейтинга), Джека Дрейпера (53-й номер рейтинга), Тиаго Монтейро (67-й номер рейтинга) и Дениса Кудлу (96-й номер рейтинга).