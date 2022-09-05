Даниил Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртом круге US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу и выбыл из розыгрыша турнира. После данного поражения Медведев потерял звание первой ракетки мира и отреагировал на это событие.
«Я не знаю, на какое место я опущусь в рейтинге. Возможно, Карлос Алькарас тоже обойдёт меня», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
Напомним, Кирьос обыграл Медведева в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.
Российский теннисист является действующим победителем турнира. После его поражения осталось три претендента на звание первое ракетки мира — Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.
Надаль продолжает тренироваться в Цинциннати
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
07:28
-
07:18
-
07:17
-
07:00
-
06:51
-
06:50
-
06:38
-
06:38
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:48
-
05:44
-
05:37
-
05:23
-
05:16
-
04:36
-
04:22
-
03:35
-
03:22
-
02:04
-
01:16
-
00:35
- 4 сентября 2022
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:58
-
20:44
Партнерский контент