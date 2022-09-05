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Даниил Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира

Даниил Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвёртом круге US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу и выбыл из розыгрыша турнира. После данного поражения Медведев потерял звание первой ракетки мира и отреагировал на это событие.

«Я не знаю, на какое место я опущусь в рейтинге. Возможно, Карлос Алькарас тоже обойдёт меня», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Напомним, Кирьос обыграл Медведева в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.

Российский теннисист является действующим победителем турнира. После его поражения осталось три претендента на звание первое ракетки мира — Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

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