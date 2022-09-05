Даниил Медведев объяснил своё поражение Кирьосу в четвёртом круге US Open – 2022

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий мировой рейтинг, высказался о поражении в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022 австралийцу Нику Кирьосу (6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6).
«Кирьос провёл хороший матч. Мы шли вровень до третьего сета. Затем я начал чувствовать себя хуже физически. Сегодня моё самочувствие оставляло желать лучше. Я болею по крайней мере раз в год во время своего нахождения в США, потому что системы кондиционирования здесь просто сумасшедшие. В прошлом году это было в Цинциннати, в этом году – здесь», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
Напомним, в матче с Кирьосом Медведев 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Ник также подал 20 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.
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