Медведев: Кирьос играл на уровне Надаля и Джоковича. У него есть шансы на победу в US Open
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26-летний российский теннисист Даниил Медведев (1-я ракетка мира) оценил шансы представителя Австралии Ника Кирьоса, которому он уступил в четвёртом круге US Open – 2022, на победу в турнире.
«Это был матч высокого уровня. Да, у Ника другая игра, но он играл на уровне Новака Джоковича или Рафаэля Надаля, поэтому у него есть все шансы. Если он будет держать этот уровень на протяжении всего турнира, у него хорошие шансы на победу», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
Напомним, встреча с Медведевым завершилась для Кирьоса победой в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. В 1/4 финала соревнований соперником Ника станет другой 26-летний российский теннисист Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).
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