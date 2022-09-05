Даниил Медведев ответил на вопрос о «выходках» Ника Кирьоса

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, отвлекают ли его «выходки» австралийца Ника Кирьоса и не тяжело ли ему сосредоточиваться. Медведев проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 6:2 в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

«Вообще нет. Сегодня, мне кажется, он ничего такого не делал. Как я сказал пару дней назад, мне кажется, что мы очень уважаем друг друга.

Но следующий матч может быть иным. Мы оба накручены, так что, может, в следующем матче — через месяц, через пару лет — мы сойдём с ума и перестанем разговаривать.

До сих пор это были отличные матчи. Честно говоря, сегодня меня абсолютно ничего не отвлекало от игры в теннис», — сказал Даниил на пресс-конференции.



Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: