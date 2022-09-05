Ник Кирьос: ещё три матча — и нам больше никогда не придётся играть в теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос дал понять, что у него могут возникнуть проблемы с мотивацией, если ему удастся завоевать титул на Открытом чемпионате США. В матче четвёртого круга US Open Кирьос в четырёх сетах обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и вышел в четвертьфинал турнира.

«Потенциально ещё три матча — и нам больше никогда не придётся играть в теннис (улыбается). Как я уже говорил, если я выиграю турнир «Большого шлема», я не знаю, сколько у меня останется мотивации после этого, поскольку это чрезвычайно сложно», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

В схожем ключе Ник высказывался на Уимблдоне 2022 года, где ему удалось дойти до финала, проигранного Новаку Джоковичу.

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