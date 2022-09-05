Хачанов сыграет в 1/4 финала с Кирьосом, который выбил Медведева! Расклады и сетки US Open

Карен Хачанов в 1/4 финала US Open сразится с австралийцем Ником Кирьосом, который выбил из сетки Даниила Медведева. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова также закончили выступления в 4-м круге.

Итоги 7-го дня. 4 сентября, воскресенье

В воскресенье на US Open – 2022 стартовали поединки 4-го круга одиночного разряда. Матчей осталось так мало, что все они разместились на двух главных кортах – стадионе Артура Эша и стадионе Луи Армстронга. У мужчин в этот день играли представители верхней части сетки. Главной сенсацией дня стал сход с дистанции первой ракетки мира и прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева (1-й номер посева). Россиянина выбил из сетки один из самых его неудобных соперников Ник Кирьос из Австралии (23). Теннисисты до этого играли 4 раза, и трижды победил австралиец, включая недавний матч 2-го круга на «Мастерсе» в Монреале. Вот и сейчас победу в четырёх сетах праздновал австралиец, который весь матч провёл вдохновенно, а Даниил к концу поединка сник.

Медведев не только не смог защитить прошлогодний титул, но и потерял первое место в рейтинге ATP. Лидерство может достаться по итогам US Open Рафаэлю Надалю, Карлосу Алькарасу или Касперу Рууду.

И всё же в 1/4 финала будет как минимум один россиянин. Карен Хачанов (27) в пяти сетах сумел сломить сопротивление испанца Пабло Карреньо-Бусты (12). Это была уже 9-я битва этих соперников. Одной из самых важных стал полуфинальный матч Олимпиады в Токио, где смог победить россиянин, после чего завоевал серебряную медаль. Кстати, с тех Карен неизменно обыгрывал этого соперника – в Индиан-Уэллсе – 2021, Риме – 2022 и вот теперь на US Open. Для Хачанова выход в четвертьфинал – это личный рекорд US Open. Ранее на «Шлемах» он доходил до этой стадии также на «Ролан Гаррос» — 2019 и Уимблдоне – 2021. Теперь за выход в полуфинал Открытого чемпионата США россиянин сразится с обидчиком Медведева – Ником Кирьосом.

Другую четвертьфинальную пару в этой половине сетки составили итальянец Маттео Берреттини (13) и норвежец Каспер Рууд (5).

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)

Берреттини (Италия, 13) – Давидович-Фокина (Испания) – 3:6, 7:6, 6:3, 4:6, 6:2.

Рууд (Норвегия, 5) – Муте (Франция, LL) – 6:1, 6:2, 6:7, 6:2.

Хачанов (Россия, 27) – Карреньо-Буста (Испания, 12) – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Кирьос (Австралия, 23) – Медведев (Россия, 1) – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2.

В женском турнире сражались представительницы нижней части сетки, в которой остались две россиянки – Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (18). Самсонова подошла к поединку 4-го круга с серией из 13 побед. Она завоевала в августе титулы в Вашингтоне и Кливленде, а затем победила на кортах Нью-Йорка ещё трёх соперниц. В 1/8 финала Людмила играла с австралийкой Айлой Томлянович, которая кругом ранее отправила на пенсию Серены Уильямс.

До этого Томлянович и Самсонова пересекались на корте дважды и обменялись победами. На Кубке Кремля – 2021 победу праздновала Айла, а как раз в Вашингтоне-2022 выиграла уже Людмила. Она и повела в начале матча на US Open – 5:2. Всё было в руках россиянки, нужно было лишь подать на сет, но Самсонова провалила тот гейм – 5:4. Следом Людмила вцепилась в подачу соперницы, заработала 7 сетболов, но так их не реализовала – 5:5. На тай-брейке россиянка упустила ещё один сетбол и проиграла партию – 6:7 (8:10). Второй сет полностью прошёл под диктовку Томлянович, а Самсонова смогла взять только 1 гейм – 7:6, 6:1. Так серия победных матчей Людмилы прервалась на отметке «13», а Айла впервые в карьере пробилась в 1/4 финала US Open.

Соперница Томлянович определялась в матче Онс Жабер (5) – Вероника Кудерметова (18). Для Вероники финалистка Уимблдона из Туниса – вполне проходимая соперница. Девушки ранее играли три раза, и во всех случаях побеждала россиянка, причём не отдала сопернице ни сета – в Хертогенбосхе и на Кубке Кремля – 2019, а также в Сан-Хосе – 2022. А вот в Нью-Йорке исход получился другим. Причём Кудерметова в первом сете вела 5:2, но упустила подачу на матч. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее действовала Жабер – 7:6 (7:1). Во втором сете Онс сделала брейк в 4-м гейме – 3:1, но подать на матч при счёте 5:3 не смогла. Впрочем, в следующем гейме на приёме она под ноль взяла подачу соперницы и выиграла поединок – 7:6, 6:4.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

Гарсия (Франция, 17) – Риске (США, 29) – 6:4, 6:1.

Гауфф (США, 12) – Чжан Шуай (Китай) – 7:5, 7:5.

Томлянович (Австралия) – Самсонова (Россия) – 7:6, 6:1.

Жабер (Тунис, 5) – Кудерметова (Россия, 18) – 7:6, 6:4.

Расписание 8-го дня. Интересные матчи понедельника, 5 сентября

В понедельник на US Open – 2022 завершится 4-й круг. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки. Россиянину Андрею Рублёву в соперники достался британец Кэмерон Норри. Теннисисты встречались до этого дважды и обменялись победами. Андрей выиграл в Санкт-Петербурге – 2020, а Кэмерон – в Сан-Диего – 2021. Победитель этой пары может сыграть в 1/4 финала с Рафаэлем Надалем, если тот пройдёт американца Фрэнсиса Тиафо.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)

18:00. Норри (Великобритания, 7) – Рублёв (Россия, 9)

20:30. Тиафо (США, 22) – Надаль (Испания, 2)

23:00. Ивашко (Беларусь) – Синнер (Италия, 11)

3:30. Чилич (Хорватия, 15) – Алькарас (Испания, 3)

У женщин проведут четвёртые матчи на турнире теннисистки из верхней части сетки, которую возглавляет 1-я ракетка мира Ига Свёнтек. Отметим поединки с участием двух белорусок – Виктория Азаренко сразится с Каролиной Плишковой, а Арина Соболенко – с Даниэль Коллинз. Если Виктория и Арина победят, то на турнире будет разыгран белорусский четвертьфинал.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

19:00. Квитова (Чехия, 21) – Пегула (США, 8)

20:00. Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия, LD)

21:30. Азаренко (Беларусь, 26) – Плишкова (Чехия, 22)

2:00. Коллинз (США, 19) – Соболенко (Беларусь, 6)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».