Алекс Корретха прокомментировал победу Ника Кирьоса над Даниилом Медведевым на US Open

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал победу австралийца Ника Кирьоса над первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Кирьос обыграл Медведева со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Должен сказать, победа Ника Кирьоса стала ошеломляющей. Думаю, он удивил весь теннисный мир своей игрой и стабильностью.

Мы ожидали, что матч будет очень напряжённым, но я не был уверен, сможет ли он поддерживать этот уровень на протяжении всего матча. Но он смог. Он невероятно впечатлил меня, потому что он играл в классный теннис. Он был великолепен, он был агрессивен. Он оказывал такое сильное давление на приёме», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: