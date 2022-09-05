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Алекс Корретха прокомментировал победу Ника Кирьоса над Даниилом Медведевым на US Open

Алекс Корретха прокомментировал победу Ника Кирьоса над Даниилом Медведевым на US Open
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал победу австралийца Ника Кирьоса над первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Кирьос обыграл Медведева со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Должен сказать, победа Ника Кирьоса стала ошеломляющей. Думаю, он удивил весь теннисный мир своей игрой и стабильностью.

Мы ожидали, что матч будет очень напряжённым, но я не был уверен, сможет ли он поддерживать этот уровень на протяжении всего матча. Но он смог. Он невероятно впечатлил меня, потому что он играл в классный теннис. Он был великолепен, он был агрессивен. Он оказывал такое сильное давление на приёме», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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