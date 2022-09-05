«Мне даже стало плохо». Болезненная причина провала бывшего №1 в мире Медведева на US Open

Даниил Медведев не смог обыграть Ника Кирьоса и преодолеть барьер четвёртого раунда — австралиец нанёс россиянину второе поражение подряд: вспомним канадский Монреаль месяцем ранее. Так что и о сенсации не скажешь — Ник уже побывал в финале Уимблдона, взял и хардовый Вашингтон, у Даниила за плечами операция, бан на королевском мэйджоре, проигранные финалы ноунеймам и титул в Лос-Кабосе (АТР-250). В общем, странный сезон.

Медведев и Кирьос Фото: Медведев и Ник

Даня не только упускает шанс защитить прошлогодний USO, но и первую строчку рейтинга — взобраться на неё теперь может Рафаэль Надаль, Каспер Рууд или Карлос Алькарас. 22-кратный испанец так и вовсе уже первый в live-гонке за трон, Медведев — лишь пятый! Но ждём финал «Шлема» — там всё и решится.

«Не знаю, на какое место я упаду. Может быть, Карлос тоже обойдёт меня. Я недостаточно преуспел, чтобы стать №1. Нужно набирать больше очков», — сказал Даниил на пресс-конференции.



По сообщениям журналистов, на встрече с ними после матча Медведев «пытался выглядеть бодро» и даже выходил из комнаты с уверенным «увидимся в следующем году», но чувство досады едва можно было скрыть от пытливых взглядов коллег.

Неожиданностью можно назвать не столько сам факт проигрыша Даниила, сколько игру Ника: очень плотную, рискованную и стабильную по ходу всей встречи. Хотя, как многие и ожидали, он не просел ни физически, ни ментально — но пару раз всё же выпускал пар и бесился попусту на свой же бокс. Однако держал первую и умело пользовался своим арсеналом: стелящимися под сетку дропшотами, ударом справа и неожиданно — приёмом. У Медведева, напротив, ничего из этого не получалось, а если и проходило, то не настолько эффективно.



«Это был матч высокого уровня. У Ника другая игра, но он был на уровне Новака и Рафы. Если он будет держать его на протяжении всего турнира, у него хорошие шансы на победу», — отметил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Поражение сам Медведев объясняет несколькими причинами. «Он играл хорошо. До третьего сета и я держался. Но начал чувствовать себя хуже физически. И сегодня мне даже стало плохо. Я болею как минимум раз в год, и это часто выпадает на время североамериканского турне, потому что кондиционер здесь просто сумасшедший. В прошлом году это случилось в Цинциннати, в этом — здесь».

В местных ли кондиционерах дело или это давление мировой обстановки, прошлогоднего титула или настоящего рейтинга — Даниил выглядел подавленным, уставшим и, как он отмечает, «с трудом восстанавливался» между розыгрышами. Однако тут же замечает — «никаких оправданий».



«Не буду плакать в комнате, но я немного разочарован. Несколько дней буду просто грустить: смотреть какой-нибудь сериал или сидеть в телефоне или ноутбуке».

Кирьос же подходил к матчу не обременённый ни рейтингом, ни званиями, но зная, что там, в Австралии, болеет его мама — для неё и была эта победа.



«Я чувствую большую поддержку. У меня много мотивации. Я был вдали от дома. Моя команда тоже. Четыре месяца не видели наши семьи. Я пытаюсь оправдать всё это время, ведь играю для них. К тому же матчи смотрят знаменитости и важные люди. Я просто хочу выходить на корт и показывать, на что я способен».



Парни всегда друг друга уважали — вот и Кирьос не стал долго праздновать, а на пресс-конференции скромно оценил свой результат, который только увеличил его отрыв в личном противостоянии с россиянином: теперь 4-1 в пользу австралийца. «Победить №1 в мире на стадионе Артура Эша — отличный опыт».

В четвертьфинале Ник встретится с другим представителем из России Кареном Хачановым. В этой же личке 31-й сеяный ведёт у главного шоумена ATP-тура — 2:1. Но Кирьоса это вряд ли смущает!



«Потенциально ещё три матча — и нам больше никогда не придётся играть в теннис (улыбается). Как уже говорил, если выиграю турнир «Большого шлема», то не знаю, сколько у меня останется мотивации после этого, поскольку это чрезвычайно сложно».