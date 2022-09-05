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Алекс Корретха назвал ключевой момент предстоящего четвертьфинала US Open Хачанов — Кирьос

Алекс Корретха назвал ключевой момент предстоящего четвертьфинала US Open Хачанов — Кирьос
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. В четвёртом круге Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Кирьос — первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

«Предположу, что, если он будет готов играть так, как сегодня, будет очень сложно. У Хачанова не такой стиль, как у Медведева. Он может оказывать на него давление от бэкхенда к бэкхенду. Но ключевой момент — сможет ли он хорошо подавать.

Матч будет «открытый». Но если Кирьос будет играть так, остановить его будет непросто», — цитирует Корретху Eurosport.

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