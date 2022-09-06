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Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open, ЮС Опен

Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. В текущем турнире россиянин в четвёртом круге уступил австралийцу Нику Кирьосу и не сможет защитить титул.

US Open (м). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 21:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6  
4 		6 4 3  
             
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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