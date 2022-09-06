Кирьос и Коккинакис не сумели преодолеть 3-й круг US Open в парном разряде

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022 в парном разряде, в котором сошлись Ллойд Гласспул (Великобритания) и Харри Хелиоваара (Финляндия) с представителями Австралии Танаси Коккинакисом и Ником Кирьосом.
Встреча завершилась победой пары Гласспул / Хелиоваара в трёх сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
На счету теннисистов из Австралии Коккинакиса и Кирьоса – 19 подач навылет, четыре двойные ошибки и два из шести (33%) удачных брейк-пойнтов. У их оппонентов – 10 эйсов, четыре двойные ошибки и одна из двух (50%) реализованных брейк-пойнтов.
Напомним, Кирьос продолжает выступления в одиночном разряде, где в четвёртом круге выбил первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2), а в четвертьфинале встретится с его соотечественником Кареном Хачановым.
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