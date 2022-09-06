Касаткина: думаю, уже не сыграю под российским флагом. Моя же страна отобрала у меня мечту

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что уже не сможет выступить под российским флагом в профессиональной карьере.

«Я думаю, что я уже за свою профессиональную карьеру не смогу выступить под российским флагом, потому что нам его просто не вернут. Грустно… Грустно, потому что моя же страна отобрала у меня мечту, которая двигала мной, когда я была совсем маленькая. Я ничего не сделала, чтобы у меня эту мечту забрали. Например, на «Ролан Гаррос», это единственный турнир Большого Шлема, где когда ты выиграешь, поднимаешься и стоишь с кубком, тогда поднимают флаг твоей страны и играет гимн. Это единственный турнир в теннисе, кроме Олимпиады, где есть такая традиция. Я помню, как я была маленькой девочкой, и это была моя мечта стоять с кубком «Ролан Гаррос» и смотреть, как поднимается флаг моей страны. По-моему, как я пошла в школу, так я изучила гимн Российской Федерации, который я уже никогда не смогу исполнить. Вот поэтому я и не могу назвать себя не патриотом, потому что я люблю свою страну, я выучила гимн своей страны. Моя главная цель, когда я была маленькой, стоять с кубком и смотреть, как поднимается флаг моей страны и петь гимн. У меня эту мечту забрали. Я её никогда больше не смогу выполнить», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Касаткина проиграла 87-й ракетке мира Хэрриет Дарт и вылетела с турнира.