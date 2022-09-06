Белорус Ивашко проиграл Синнеру в упорной борьбе за четвертьфинал US Open

В Нью-Йорке (США) состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 21-летний представитель Италии Янник Синнер (13-й номер рейтинга) и 28-летний белорус Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Синнера в пяти сетах – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут.



На счету Синнера пять подач навылет, 14 двойных ошибок и 10 из 24 (42%) реализованных брейк-пойнта. У его оппонента пять эйсов, 12 двойных ошибок и 8 удачных брейк-пойнта из 14 (57%).



В пятом круге US Open – 2022 соперником Синнера станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия) – Карлос Алькарас (Испания). На момент написания этой новости счёт в этом матче – 1:1.