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Белорус Ивашко проиграл Синнеру в упорной борьбе за четвертьфинал US Open, ЮС Опен

Белорус Ивашко проиграл Синнеру в упорной борьбе за четвертьфинал US Open
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В Нью-Йорке (США) состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 21-летний представитель Италии Янник Синнер (13-й номер рейтинга) и 28-летний белорус Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Синнера в пяти сетах – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут.

На счету Синнера пять подач навылет, 14 двойных ошибок и 10 из 24 (42%) реализованных брейк-пойнта. У его оппонента пять эйсов, 12 двойных ошибок и 8 удачных брейк-пойнта из 14 (57%).

В пятом круге US Open – 2022 соперником Синнера станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия) – Карлос Алькарас (Испания). На момент написания этой новости счёт в этом матче – 1:1.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2022, вторник. 03:15 МСК
Илья Ивашко
73
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 2 6 3
6 		5 6 4 6
             
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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