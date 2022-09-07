Карен Хачанов — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open — 2022

Сегодня, 7 сентября российский теннисист Карен Хачанов сразится с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом за выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся приблизительно в 3:30 мск (20:30 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ник Кирьос – Карен Хачанов в четвертьфинале US Open – 2022.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Оба поединка были упорными и с несколькими тай-брейками. На «Мастерсе» в Цинциннати-2019 Карен победил со счётом 6:7(3), 7:6(4), 6:2, а на Australian Open — 2020 Ник взял верх в пяти партиях — 6:2, 7:6(5), 6:7(6), 6:7(7), 7:6(8). В Австралии последний сет уже тогда игрался в виде тай-брейка до 10 очков. Теннисисты тогда провели на корте 4 часа 24 минуты, а Карен отыграл два матчбола и спас третий сет со счёта 2:4.