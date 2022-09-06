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Карен Хачанов встретится в 1/4 финала US Open — 2022 с Ником Кирьосом: в прошлом они конфликтовали

«Заткнись уже!» Ник взбесил Карена после US Open — 2020 — конфликт вспыхнул из-за ерунды
София Колодкина
Хачанов встретится в ¼ US Open-2022 с Кирьосом
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Кирьос и Хачанов сойдутся в четвертьфинале «Шлема» спустя два года после стычки в Сети.

В четвертьфинале US Open — 2022 Ник Кирьос зарубится с Кареном Хачановым. До этого они как-то вели разборки в «Твиттере». Пришло время вспомнить жёсткую перепалку парней.

«Он имеет право отбирать шанс у молодых?» — с чего всё началось

2020-й стал сложным годом не только для тенниса и спорта, но и мира в целом. Кроме глобальных последствий, пандемия нанесла урон и про-туру: переносились или вовсе отменялись турниры, игроки переключились на жизнь в онлайне, сторонясь живых контактов.

Ник Кирьос

Ник Кирьос

Фото: Rob Carr/Getty Images

Именно в Сети и разгорелся один из самых нелепых и абсурдных скандалов в теннисе. Невольным его зачинщиком стал экс-теннисист и бывший №1 Матс Виландер. Он жёстко в эфире прошёлся по Энди Маррею, который отлетел от Стэна Вавринки на «Ролан Гаррос» — 2020. Тогда это оказался его самый крупный провал на «Больших шлемах» — 1:6, 3:6, 2:6.

«Я беспокоюсь за Энди Маррея. Я хотел бы услышать, зачем он даёт нам ложную надежду, что однажды вернётся. Я немного разочарован — разве он вправе так поступать? Зачем? Я так сделал, хотя не стоило, это была главная ошибка в моей карьере. На мой взгляд, Энди Маррей должен перестать думать о себе и вспомнить о том, кем он был. Есть ли у него право отбирать уайлд-кард у молодых игроков?

Я впервые ушёл, когда мне было 26, вернулся в 28, играл до 32, и пару лет из них мне не стоило занимать место более молодых, более мотивированных игроков, которые были лучше, чем я», — выпалил тогда швед в эфире Eurosport.

«Прочитай хотя бы несколько книг»

Серьёзный выпад в сторону коллеги не оставил равнодушным австралийца — того ещё борца за справедливость и защитника слабых: Маррей лишь недавно перенёс операцию на бедре. Парень не искал выражений.

«Заткнись уже, Матс, всем плевать». А в следующем твите тегнул самого британца. «Энди, просто знай, мы все ценим твой теннис и наслаждаемся им».

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Неожиданно «адвокатом» шведа выступил Карен Хачанов. На тот момент 16-й номер рейтинга призвал Ника «проявить хоть какое-то уважение».

«Друг, это твой выбор. Думаю, ты хороший парень, и у меня нет никаких проблем с тобой. Но когда ты сидишь дома и пишешь разные комментарии об игроках, это заставляет меня задуматься, у кого настоящая проблема».

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

Кирьос объяснил столь взрывную реакцию дружбой игроков и даже пригрозил будущим критикам Маррея «расправой» за подобные реплики. «Да и за что я должен уважать Матса? За удары мячом через сетку?» — не мог понять австралиец.

В публичной переписке Кирьос сослался на свою «миссию»: «привлекать людей к ответственности» за их слова или действия. В качестве аргумента он припомнил свою критику в адрес игроков, которые во время пандемии запустили Adria Tour — турнир при участии топов. Его организатору Новаку Джоковичу тогда крупно прилетело от «блюстителя порядка». Но под горячую руку попал и россиянин.

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«Я бы хотел поговорить с тобой на интеллектуальную тему, но не уверен, что она зайдёт дальше, чем твой удар по мячу», — съязвил Ник.

Карен не стал игнорировать уже реальные оскорбления.

«В следующий раз, прежде чем говорить о моём интеллекте, прочитай хотя бы несколько книг, а не играй в видеоигры целый день».

Это побудило Кирьоса назвать Карена «абсолютным гусём», добавив, что он «кормил голодных, помогая открывать новые возможности для детей» — так умело за оскорблениями австралиец маскировал свои добрые поступки. Например, созданный им фонд, который обеспечивал людей едой в период ковида и помогал детям на старте карьеры.

Разумнее тогда поступил Карен и ничего не ответил на выпады австралийца. Ведь своё превосходство он мог доказать и на корте — тем более по личным встречам за россиянном преимущество — 2-1. В очередной битве парни встретятся в четвертьфинале US Open — 2022 уже завтра, 7 сентября.

US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 03:30 МСК
Ник Кирьос
25
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Не начался
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Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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